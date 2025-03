Video Il Napoli va sotto, poi domina l'Inter e la riprende: gli highlights dell'1-1

Al Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Inter, in classifica quindi i nerazzurri restano a +1. La gara però ha detto tutt'altro: la squadra di Conte dopo essere passata in svantaggio sulla punizione di Dimarco, domina quelli di Inzaghi e la riprende nel finale con Billing. Gli azzurri avrebbero meritato anche più del pari. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).