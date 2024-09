Video Il Torino va veloce: batte il Verona in 10 e vola al primo posto, highlights

vedi letture

Il Torino vince a Verona 3-1 e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Il primo tempo incanala la gara: al 10' Toro in vantaggio con Sanabria, poco dopo l'Hellas pareggia con Kastanos, ma al 20', in una mischia in area in area Dawidowicz dà una gomitata a Sanabria e viene espulso, ma l'attaccante fallisce il rigore. Il 2-1 però arriva alla mezz'ora con Duvan. Nel finale l'1-3 di Adams e nel recupero il 2-3 definitivo con Mosquera. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).