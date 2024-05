Il Verona si salva col gol di Folorunsho, 2-1 alla Salernitana: highlights

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Arechi tra Salernitana ed Hellas Verona, valido per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito il video

Termina sul risultato di 1-2 il match dell'Arechi tra Salernitana ed Hellas Verona, valido per la 37esima giornata di Serie A. La squadra di Baroni conquista così la salvezza aritmetica con un turno d'anticipo: gara decisa nel primo tempo dai gol di Suslov (22') su assist di Noslin e dell'azzurro Folorunsho (48') sul passaggio vincente di Lazovic. Nel finale Maggiore (90') segna la rete che accorcia inutilmente le distanze per i granata. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).