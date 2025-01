Video L'Atalanta soffre, ma rimonta 2-1 un ottimo Como: gli highlights

L'Atalanta soffre, ma vince 2-1 in rimonta a Como, dopo la sconfitta con il Napoli. La squadra di Gasperini va sotto: segna Nico Paz per i padroni di casa, poi nella ripresa gli inserimenti di Brescianini e Retegui confezionano entrambe le reti decisive: il primo con gli assist ed il secondo con il tocco decisivo, salvando l'Atalanta in una giornata negativa sul piano del gioco. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).