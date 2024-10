Video La Fiorentina travolge il Lecce: 6-0 al Via del Mare, gol e highlights

Un successo strepitoso che forse rilancerà le ambizioni di una stagione intera. La Fiorentina di Raffaele Palladino vince 6-0 contro un Lecce mai in partita, decisive le due doppiette messe a segno prima da Cataldi, poi da Colpani, tra i più attesi in casa viola. Gara praticamente a senso unico quella del Via del Mare, coi padroni di casa rimasti in dieci uomini sul tramonto del fine primo tempo per via del cartellino rosso rimediato da Gallo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).