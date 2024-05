Napoli beffato ancora una volta nel finale, è 1-1 contro l'Udinese: highlights

Termina sul risultato di 1-1 la gara del Bluenergy Stadium tra Udinese e Napoli, valida per la 35esima giornata di Serie A. Di seguito il video

Termina sul risultato di 1-1 la gara del Bluenergy Stadium tra Udinese e Napoli, valida per la 35esima giornata di Serie A. Gli azzurri non sfruttano il passo falso della Fiorentina a Verona: prima sbloccano il match con Osimhen (51') di testa su cross di Politano, poi regalano il pareggio nel recupero a Success (92') su sponda di Kristensen. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).