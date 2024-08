Video Parma e Fiorentina non si fanno male, al Tardini finisce 1-1: gol e highlights

Termina 1-1 la sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina, match inaugurale (assieme a Genoa-Inter) della Serie A 2024/2025. Partono forti i ducali, ma la squadra di Pecchia però riesce a concretizzare con il solo Man, bravissimo a siglare al 21' il vantaggio dal limite dell'area.

Nel secondo tempo (75') è invece capitan Biraghi, direttamente su punizione, a fissare l'1-1 finale dopo una ingenuità del portiere Suzuki (che calcola male il tempo dell'uscita e finisce con la palla in mano fuori dall'area di rigore). Nel finale girandola di cambi, un'espulsione (Pongracic), ma il risultato non cambia. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).