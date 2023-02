VIDEO - Colpaccio Lecce a Bergamo: l'Atalanta perde 2-1, gol e highlights

Cade in casa dopo due vittorie consecutive l'Atalanta che la riapre solo nel finale con Hojlund.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cade in casa dopo due vittorie consecutive l'Atalanta che la riapre solo nel finale con Hojlund. Terzo risultato utile di fila per la squadra di Baroni che vince grazie alla reti di Ceesay e Blin e si conferma osso duro per le grandi. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).