VIDEO - Il Napoli spreca davanti e regala dietro, solo 2-2 col Frosinone: gli highlights

Il Napoli pareggia 2-2 in casa con il Frosinone e viene contestato duramente a fine partita. Gli azzurri passano in vantaggio con Politano nel primo tempo, fallendo più volte anche il raddoppio. Nella ripresa il gol di Osimhen e la doppietta di Cheddira, giocatore del Napoli in prestito al Frosinone.