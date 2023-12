VIDEO - Kvara sbaglia e la Juve vince col solito 1-0: gol e highlights

Napoli che ha spinto senza trovare il varco giusto, ma pesa nel 1° tempo l'errore di Kvara e la parata su Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha battuto il Napoli 1-0 nell'anticipo della 15/a giornata della Serie A. A decidere l'incontro è stato un gol di testa di Gatti (al terzo centro in campionato), su cross di Cambiaso ad inizio ripresa. Napoli che ha spinto senza trovare il varco giusto, ma pesa nel 1° tempo l'errore di Kvara e la parata su Di Lorenzo (non c'era fuorigioco). Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).