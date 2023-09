VIDEO - La Salernitana stenta, pari interno col Frosinone: gol e highlights

Un punto per i campani che mancano la svolta e continuano ad arrancare nei bassifondi della classifica.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Salernitana e Frosinone hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. I ciociari avanti con Romagnoli al 12', pari per i campani firmato da Cabral al 52'. Un punto per i campani che mancano la svolta e continuano ad arrancare nei bassifondi della classifica. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).