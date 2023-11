VIDEO - Milan vince di rigore e soffre nel finale con la Fiorentina: gol e highlights

Basta un rigore di Theo Hernandez al Milan per battere la Fiorentina e ritrovare quei tre punti che in campionato mancavano da parecchio

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un rigore di Theo Hernandez al Milan per battere la Fiorentina e ritrovare quei tre punti che in campionato mancavano da parecchio. I rossoneri vincono di misura con i viola, in una gara ricca di occasioni ambo le parti e destinata ad entrare nella storia del nostro calcio.

Perché? Per l'esordio di Francesco Camarda, quindici anni e otto mesi, più giovane esordiente della storia della Serie A. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).