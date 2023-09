VIDEO - Oudin fa volare il Lecce, 1-0 al Genoa in 10: gol e highlights

La sfida tra Lecce e Genoa è terminata con il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa.

La sfida tra Lecce e Genoa è terminata con il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa. Gara subito in discesa per la squadra di D'Aversa, per le due ammonizioni rimediate dal genoano Martin nei primi 36 minuti. Il match sembra avviato verso lo 0-0 ma, a 7 minuti dalla fine, Oudin segna il gol che regala ai salentini il momentaneo secondo posto a -1 dall'Inter capolista. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).