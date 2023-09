VIDEO - Soulé risponde a Nico Gonzalez: Frosinone-Fiorentina 1-1, gol e highlights

La Fiorentina si fa riacciuffare dal Frosinone, dopo essere andata in vantaggio con Nico Gonzalez al 19' e aver dominato l'intero primo tempo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina si fa riacciuffare dal Frosinone, dopo essere andata in vantaggio con Nico Gonzalez al 19' e aver dominato l'intero primo tempo. Meglio i ciociari nella ripresa con la rete del giovane talento juventino Matias Soulé (ottima prestazione la sua) al 70'. I viola hanno così fallito un triplo sorpasso in classifica che li avrebbe portati al terzo posto con la Vecchia Signora. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).