Video Zanoli fa volare il Genoa: battuta l'Udinese 1-0, gli highlights

Un gol di Zanoli regala la vittoria al Genoa contro l'Udinese. L'ex Napoli è andato in gol al 77' nel match valido come primo anticipo del trentunesimo turno di campionato. Nel finale rete annullata a Rui Modesto per fuorigioco millimetrico di Lucca. Gara nel complesso equilibrata decisa solo nel finale. Per l'Udinese altro ko dopo quello contro l'Inter. Ancora ottima prova per l'obiettivo azzurro Solet. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).