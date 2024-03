ADL aveva chiesto 35 mln a Lotito per Zielinski: il retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per Berardi la valutazione del Sassuolo era 35 milioni, Per Zielinski il Napoli aveva chiesto la stessa cifra: 35 milioni per un giocatore in scadenza, finito all’Inter a zero". Questo il retroscena svelato sul centrocampista polacco dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In più Lotito aveva dovuto prendere atto della richiesta di ingaggio del centrocampista polacco, quantificata in 4,5 milioni.

«Fosse per me farei spendere anche un miliardo e mezzo sul mercato», è stata una delle battute più ricorrenti fatte da Sarri ogni volta che veniva interpellato sul tema rinforzi. «Il mercato? Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra C e D», aveva detto a Firenze, riprendendo un vecchio slogan di inizio stagione (al tempo si parlava di richiesta “A” e di giocatore “X” e “Y”). Per “A” ha sempre inteso Berardi e Zielinski. Lotito era riuscito ad accontentarlo su Pellegrini, chiesto insistentemente dopo il rodaggio di sei mesi. Non è mai diventato un contitolare. Di slogan ne ha offerti anche Lotito, il primo fra tutti «ho speso 101 milioni». Cifra non discutibile.