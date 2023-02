Ag. Demme: "D'accordo col club per restare! Speriamo Spalletti lo impieghi di più"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Busiello, agente di Diego Demme.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Busiello, agente di Diego Demme : “Diego è molto felice di stare a Napoli, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente del Napoli. Si è deciso di comune accordo con il Napoli che il ragazzo rimanesse anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore in quella posizione.

Non c’è un particolare stress, lui si sente parte del gruppo e se verrà chiamato in causa darà il suo contributo. Speriamo che Spalletti possa utilizzarlo di più, ma senza alcun tipo di stress. Diego sta benissimo a Napoli e anche la sua famiglia. È un italo-tedesco ed il papà era tifosissimo di Maradona, per questo è stato chiamato così.

Non c’è motivo in questo momento per cui Diego non debba restare a Napoli. Ha ambizione di giocare qualche minuto in più, ma questo non vuol dire che sia lontano da Napoli. Le squadre vincono e hanno alchimia all’interno dello spogliatoio, tutti remano dalla stessa parte e i risultati si vedono".