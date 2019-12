Amrabat, il Napoli gioca d'anticipo: alzata l'offerta, prossime ore decisive per bloccarlo

Non ci saranno stravolgimenti a gennaio. Il nuovo allenatore Rino Gattuso ha chiesto a tutti gli azzurri di restare - scrive quest'oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport - ma potrebbero arrivare un vice-Allan ed un terzino sinistro. Il Napoli si muove anche per l'estate, ha puntato Amrabat del Verona e prova a giocare d'anticipo col Verona: ha alzato l'offerta a 12mln di euro più 3 di bonus e le prossime ore potrebbero essere decisive per bloccare il centrocampista che i gialloblù devono riscattare dal Brugge. L'operazione infatti è in vista di giugno, considerando che ha già vestito due maglie e non può spostarsi a gennaio.