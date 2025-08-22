Ultim'ora Hojlund, oggi arriva proposta del Napoli! Romano: "Deciderà lui, ci sono altri club..."

Hojlund al Napoli dipende solo da lui. Dalla sua volontà. Lo specifica Fabrizio Romano che su X scrive: "Il Napoli è pronto a inviare una proposta di contratto a Rasmus Højlund, mentre procedono i colloqui con il Manchester United. La decisione spetta a Hojlund, con i termini del contratto che saranno discussi a partire da oggi, poiché diversi club sono interessati a lui". Insomma, tanti club su di lui e il danese presto scioglierà le riserve: in caso di no al Napoli, si andrà su Dovbyk della Roma.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.