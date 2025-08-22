Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su Hojlund e Elmas, standby Juanlu

vedi letture

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Nonostante un mercato dispendioso e fatto con i tempi giusti, al momento di incasellare le ultime alternative il Napoli s'è ritrovato nuovamente con i piani scompaginati ed a cercare addirittura un centravanti co-titolare nella fase finale della sessione estiva. Il Napoli insiste per Rasmus Hojlund, in pole position (ed il Napoli sta pensando seriamente di inserire l'obbligo di riscatto per convincere l'ex Atalanta) con Artem Dovbyk a ruota rispetto ai tanti nomi trapelati, ed ha intenzione di spostare lì il budget residuo: non a caso era concentrato su Juanlu Sanchez, vice-Di Lorenzo ora in standby, un altro centrocampista individuato in Diouf del Lens (mollato e così finito all'Inter) e che ora potrebbe essere Elmas per la duttilità (può fare anche una sorta di falso esterno nel 4-1-4-1 alternativo che Conte porta avanti) e soprattutto la possibilità di ottenerlo con un prestito con diritto di riscatto ed in questo senso le parti si stanno avvicinando molto in queste ore.

Riepilogo cessioni

Il Napoli continua a sbloccare uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Già circa 29,5mln che sono aumentati con il prestito con obbligo a 7mln (+1mln di bonus) per Simeone al Torino fino a diventare 58,5mln con i 22mln garantiti per Raspadori (più 4mln di bonus) dall'Atletico Madrid. E' in partenza anche Zanoli, che attende l'ok per unirsi all'Udinese a titolo definitivo per 5mln, come Cheddira, mentre restano da piazzare Mazzocchi (probabilmente dopo aver sbloccato Juanlu) e Hasa che probabilmente andrà a giocare in B. Ceduto invece il giovane Popovic con il Napoli che l'ha liberato in cambio di una futura rivendita dal Partizan Belgrado.

Di seguito il riepilogo al 22 agosto ore 19.30

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 100% (definitivo per 18mln più 2 di bonus, Girona)

Elmas 70% (prestito con diritto, Lipsia)

Hojlund 60% (prestito con diritto/obbligo, Man United)

Juanlu 55% (definitivo per 17mln, Siviglia)

Dovbyk 10% (prestito con diritto, Roma)

Miretti 1% (Juventus)

Musah 1% (Milan)

Chiesa 1% (Liverpool)

Fabbian 1% (Bologna)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Cajuste 100% (prestito oneroso a 2mln e obbligo condizionato a 7,5mln, Ipswich)

Simeone 100% (obbligo di riscatto a 7mln più 1mln di bonus, Torino)

Sgarbi 100% (in prestito, Pescara)

Popovic 100% (definitivo con futura rivendita, Partizan)

Cioffi 100% (in prestito, Livorno)

Raspadori 100% (a titolo definitivo per 22mln + 4mln di bonus, Atletico Madrid)

Vilardi 100% (definitivo, Sorrento)

Obaretin 100% (in prestito a 300mila euro con diritto di riscatto a 3,5mln, Empoli)

Zanoli 90% (a titolo definitivo per 5mln più 1mln di bonus, Udinese)

Coli Saco 99% (in prestito)

Hasa 99% (in prestito)

Cheddira 99% (in prestito, Udinese)

Ambrosino 80% (in prestito)

Mazzocchi 70% (definitivo)

Vergara 40% (in prestito)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema, Gutierrez

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, Vergara De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Lang, Lucca