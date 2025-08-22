Hojlund, altissima richiesta d'ingaggio! Le cifre e la prima alternativa di Manna

Rasmus Hojlund è l'obiettivo numero uno del Napoli. Il ds Manna parla da giorni con l'entourage per ottenere il sì definitivo del giocatore. Il giocatore ha già aperto al Napoli - racconta il Corriere dello Sport - ma se proprio deve lasciare lo United, come il club gli ha fatto intendere escludendolo dalla prima partita di Premier, vuole farlo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto. Col giocatore, però, si parla anche di ingaggio perché già al Milan aveva chiesto 6,5mln di euro a stagione e per questo la pista si era raffreddata.

Anche per il Napoli la cifra è elevata: "Ma si tratta. Poi, solo dopo, in caso di accordo totale, col sì del giocatore il Napoli parlerà con lo United. Che è pronto a cederlo. Se per Hojlund la strada dovesse diventare troppo ripida, ecco Dovbyk (27) che ha già detto sì al Napoli. Sarebbe felice di giocare al Maradona. La Roma cerca pretendenti, con Gasperini l'ex Girona rischia di giocare poco, così il Napoli ha fiutato la possibile occasione di mercato. Contatti avviati con gli agenti e subito apertura totale al trasferimento", scrive il quotidiano.