Elmas vuole il Napoli! Cds: "Lipsia è alle strette, l'attesa può sbloccare il prestito"

Eljif Elmas può riprendersi la maglia azzurra e tornare ad essere quel prezioso dodicesimo uomo che Spalletti aveva saputo esaltare. L'avventura al Lipsia è stata da dimenticare ed è una parentesi già chiusa. Al Torino s'è rilanciato con 4 gol in 13 presente e quella qualità che aveva fatto innamorato il Napoli e lo aveva reso uno dei giovani più duttili del panorama europeo. Mezzala, esterno offensivo, trequartista o incursore: è per questo che il ds Manna, con il benestare di Antonio Conte, ha deciso di riportarlo al centro del progetto, scrive il Corriere dello Sport.

Per il Napoli con Elmas si andrebbe a completare il pacchetto degli esterni offensivi, senza dimenticare la possibilità di impiegarlo in altri ruoli di centrocampo. Ed appena saputo dell’interesse del Napoli, il calciatore non ha avuto dubbi: sì immediato, messa in stand-by di ogni altra proposta. L'offerta del Napoli è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni, il Lipsia spingeva e spinge per la cessione a titolo definitivo, ma i tempi stringono ed Elmas è ormai fuori dal progetto. Il Napoli non ha fretta - scrive il quotidiano sportivo -, consapevole che l’attesa può servire a limare le richieste.