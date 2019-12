"Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo", per Gazzetta Ibra andrà al Milan o al Napoli

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? In un'intervista al mensile GQ lo svedese ha svelato che tornerà in Italia in una squadra "che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia". Secondo La Gazzetta dello Sport, queste parole sembrano tagliare fuori club del livello del Bologna, tenendo in piedi le piste che portano a Milan e Napoli. La società azzurra ha cercato lo svedese, pupillo di Ancelotti, ma al momento secondo il quotidiano è il club rossonero il favorito. Per Ibra si tratterebbe di un ritorno. Pochi giorni e conosceremo la sua nuova squadra.