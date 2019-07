As - James, Napoli-Real ottimisti ma non c'è ancora l'intesa: domani trattativa proseguirà

Il Real Madrid ed il Napoli continuano a trattare per James Rodriguez, ma non c'è ancora la fumata bianca. Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano spagnolo As, i due club non hanno ancora trovato l'accordo per il trasferimento del colombiano. Da un lato il Napoli continua a spingere per il trasferimento in prestito con opzione d'acquisto a 42mln, supportato dall'agente Jorge Mendes, mentre il club blancos vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo per la stessa cifra. Resta, però, ottimismo sulla risoluzione positiva dell'operazione, domani i due club continueranno a trattare per cercare di chiudere anche perché James ha scelto il Napoli. Parallelamente l'Atletico osserva e spera: l'interesse è reale e non a caso Giuntoli ha accelerato con il suo viaggio a Madrid.