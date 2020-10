Campania, impennata di casi a ottobre ma ora la situazione è stabile: il dato sui positivi

Sono 818 i positivi al Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore. Un dato che preso singolarmente non significa assolutamente nulla. Va comparato col numero di tamponi processati: 11.396, ovvero record in regione. La % tra positivi e test è del 7,2 e dunque è migliore rispetto a quello dei due giorni precedenti. Nel mese di ottobre c'è stata comunque un'impennata: il 1 era del 4,6 e ora siamo a poco meno del doppio. Comunque con percentuale stabile da qualche giorno. Di seguito il trend degli ultimi giorni:

14 ottobre 7,2%

13 ottobre 8,2%

12 ottobre 8,9%

11 ottobre 6,8%

10 ottobre 7,3%

9 ottobre 8%

8 ottobre 7,6%

7 ottobre 7,2%

6 ottobre 7,8%

5 ottobre 8,8%

4 ottobre 5,6%

3 ottobre 5,3%

2 ottobre 4,6%

1 ottobre 4,6%