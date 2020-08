CdM - Indizio sull'addio di Callejon: ha regalato una maglia a tutti i compagni

Un nuovo indizio sul futuro di Josè Callejon, che pare ormai destinato a lasciare il Napoli dopo sette anni. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e non sembrano esserci più margini per trovare l'intesa per un rinnovo, quindi la gara al Camp Nou potrebbe essere l'ultima in azzurro per il classe '87.

A tal proposito l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena che sembra confermare l'addio: "Ieri Callejon ha regalato una sua maglia con dedica a tutti i compagni di squadra, al Camp Nou potrebbe anche essere la sua ultima gara in maglia azzurra" scrive il quotidiano.