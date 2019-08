CdS - Il Psg su Malcuit, cambia lo scenario in difesa: può partire il francese e restare Hysaj

Cambiano gli scenari della difesa azzurra negli ultimi giorni di mercato. Chiriches è vicino al Sassuolo, Tonelli potrebbe finire alla Fiorentina e così Ancelotti si ritroverebbe, a quel punto, con quattro centrali però con Hysaj eventualmente «quinto» per l’emergenza. Già perché, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport “anche sull’esterno si sono ribaltate alcune certezze e l’eco del desiderio del Psg per Malcuit s’è diffuso, eccome, ed ha cominciato a riscrivere questo finale di mercato. È semplicemente un indizio - si legge sul quotidiano - ma a volte è sufficiente per farne una prova”.