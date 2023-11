Chi dà il cambio ad Olivera? Mazzarri ha già due profili da adattare a sinistra

Con l'infortunio di Mario Rui, Walter Mazzarri a sinistra avrà a disposizione soltanto Mathias Olivera.

Con l'infortunio di Mario Rui, Walter Mazzarri a sinistra avrà a disposizione soltanto Mathias Olivera. Anche per questo il tecnico del Napoli in questi primi giorni sta pensando a soluzioni alternative: "Natan è un talento da far esplodere ovviamente: difensore centrale, ma all’occorrenza pure terzino sinistro considerando l’infortunio di Mario Rui. Può giocare in quella posizione pure Alessandro Zanoli, un altro cui la cura Mazzarri può aiutare molto. Nel primo 4-3-3 disegnato al Training Center di Castel Volturno c’è stato posto per loro. Quello definitivo si materializzerà la settimana prossima".