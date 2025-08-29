Napoli su Mainoo, Romano: "Vuole lasciare il Man United in prestito, il club si oppone"

Napoli su Mainoo, Romano: "Vuole lasciare il Man United in prestito, il club si oppone"TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:15Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United accostato al Napoli, ha chiarito che vuole lasciare i Red Devils in questa sessione di mercato. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che scrive: "Kobbie Mainoo chiarisce al Manchester United che vuole lasciare il club in prestito quest'estate.

La decisione è stata presa e riguarda solo un prestito, non un'uscita definitiva. Kobbie vuole giocare regolarmente, non vuole lasciare il Manchester United con un contratto a tempo indeterminato".

"Il Manchester United ha detto a Kobbie Mainoo che non ha intenzione di lasciarlo andare, nemmeno in prestito. Lo United vuole che Kobbie resti e combatte per il suo posto... …mentre Mainoo insiste per un prestito per giocare".