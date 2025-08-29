All. Qarabag: "Napoli club con radici profonde, in Champions affronteremo avversarie molto serie"

Dopo il sorteggio di Montecarlo, il Qarabag dovrà giocare nella Fase Campionato fuori casa contro Napoli, Liverpool, Benfica, Athletic Bilbao, mentre in casa contro Chelsea, Eintracht Francoforte, Ajax e Copenaghen (Danimarca). L'allenatore club azero, Gurban Gurbanov, ha espresso il suo parere sul sorteggio per la fase a gironi della UEFA Champions League: "Prima di tutto, vorrei ringraziare ancora una volta i nostri tifosi. Vorrei ringraziare ognuno di loro per il sostegno dimostrato allo stadio durante la gara di ritorno dei play-off contro il Ferencváros, per l'atmosfera che hanno creato. I nostri tifosi meritavano di vedere la fase a gironi della Champions League. Sono molto felice per loro che potranno guardare almeno quattro partite di Champions League dal vivo a Baku in questa stagione. Avranno la possibilità di guardare almeno quattro partite in trasferta in TV."

Sugli avversari nella fase a gironi: "Tutte le squadre che affronteremo sono avversarie molto serie. Sono club con radici profonde e una lunga storia nei loro paesi. Liverpool, Chelsea, Ajax, Napoli, così come altre come Benfica, Eintracht, Copenaghen e Athletic sono squadre forti che tutti conoscono bene. Cercheremo di prepararci bene per queste partite. Perché questo torneo è di un livello completamente diverso. L'emozione in Champions League è molto più grande. Qui, sia la potenza, la velocità che lo svolgimento della partita sono completamente diversi. Sappiamo che è una grande responsabilità. Cercheremo di combattere bene e di rendere felici i nostri tifosi".