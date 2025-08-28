Rileggi live Sorteggio Champions: dal Man City al Qarabag, ecco le squadre pescate dal Napoli!

vedi letture

19.08 - Termina qui il sorteggio del girone unico di Champions League. Restate su Tuttonapoli.net per il riepilogo completo e tutti gli approfondimenti e le reazioni al sorteggio.

19.02 - Nel dettaglio tutte le avversarie, tra casa e trasferta

Fascia 1: in casa Chelsea, in trasferta Manchester City

Fascia 2: in casa Eintracht Francoforte, in trasferta Benfica

Fascia 3: in casa Sporting Lisbona, in trasferta PSV Eindhoven

Fascia 4: in casa Qarabag, in trasferta Copenhagen

19.01 - Ecco tutte le avversarie del Napoli: Chelsea (casa), Manchester City (trasferta), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (trasferta), Sporting CP (casa), PSV (trasferta) Qarabag (casa) e Copenaghen (trasferta

18.59 - Sorteggiate anche le ultime due avversarie per il Napoli: dalla quarta fascia arrivano Qarabag (in casa) e Copenaghen (in trasferta)

18.56 - Un'altra squadra di Lisbona per il Napoli, ma stavolta si giocherà in casa: gli azzurri pescano lo Sporting CP dalla terza fascia.

18.51 - In corso la presentazione della terza fascia. Poi si proseguirà col sorteggio e conosceremo tutte le avversarie del Napoli.

18.47 - Il Napoli pesca l'Eintracht Francoforte!

18.45 - Sorteggiate le avversarie del Benfica e c'è anche il Napoli. Dunque gli azzurri dalla seconda fascia pescano i portoghesi. Il match si giocherà al Da Luz.

18.40 - Le avversarie del PSG: Bayern, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle, Athletic Club.

18.39 - De Bruyne torna a Manchester! Dopo il Chelsea, dalla prima fascia il Napoli pesca il Manchester City: si giocherà all'Etihad Stadium.

18.38 - Le avversarie del Barcellona saranno PSG, Chelsea, Eintracht, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen, Newcastle.

18.37 - Le avversarie del Liverpool saranno Real, Inter, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte, PSV, Marsiglia, Qarabag e Galatasaray.

18.36 - Le avversarie del Borussia Dortmund saranno Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Club, Copenhagen.

18.34 - Le avversarie dell'Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG.

18.33 - Le avversarie del Real Madrid saranno Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia, Olympiacos, Monaco e Kairat Almaty.

18.32 - Tocca al Chelsea e tra le avversarie c'è anche il Napoli. Quindi la prima squadra presa dalla prima fascia, per gli azzurri, è il Chelsea. La sfida si terrà, tra l'altro, allo stadio Diego Armando Maradona.

18.30 - Si parte dal Bayern Monaco. Sorteggiate le sue avversarie: non c'è il Napoli né altre italiane.

18.29 - Comincia adesso il sorteggio.

18.25 - Al Grimaldi Forum è in corso la cerimonia. In questo momento si stanno presentando le quattro fasce.

18.21 - Eccolo sul palco l'altro ex milanista Kakà.

18.19 - Giorgio Marchetti spiega le modalità del sorteggio che vi abbiamo già raccontato abbondantemente. Ad occuparsi del sorteggio l'ex Milan e Real Kakà, oltre ad Ibrahimovic, premiato anche dal presidente dell'Uefa.

18.16 - In attesa del via, sta andando in onda sugli schermi Uefa quello che pare un lungometraggio con tra i protagonisti Ibra. Che al termine del video è stato premiato con il President's Trophy.

18.12 - Altra novità a livello di orario. La finale di Champions League, a partire da questa edizione, sarà alle 18 e non alle 21. Lo ha comunicato direttamente la UEFA.

18.04 - Inizia adesso la cerimonia a Montecarlo! Fra pochi minuti conosceremo le avversarie del Napoli e di tutte le altre italiane.

18.00 - Le date della fase a eliminazione diretta

Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)

17.55 - La novità: teste di serie e ritorno in casa. Il format resta simile a quello dell’edizione precedente, ma con un’importante novità. Le squadre che chiudono la fase a gironi nelle prime quattro posizioni (le cosiddette teste di serie) giocheranno la gara di ritorno dei quarti di finale tra le mura amiche. Inoltre, le prime due classificate nella prima fase (1ª e 2ª) avranno il vantaggio di disputare in casa anche la semifinale di ritorno. Questo rappresenta una modifica rispetto alla scorsa stagione: ad esempio, l’Inter - pur arrivata 4ª - giocò il ritorno della semifinale a San Siro contro il Barcellona, che si era classificato 2°. Con il nuovo regolamento, una situazione simile non potrà più ripetersi.

17.50 - Le date della fase campionato

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

17.40 - Ci siamo divertiti a immaginare lo scenario migliore e lo scenario peggiore per questa prima fase, tenendo conto di tutti i paletti del sorteggio. Ecco il sorteggio peggiore possibile: PSG, Bayern - Arsenal, Atletico Madrid - Tottenham, Marsiglia - Galatasaray, Athletic

Questa invece l'ipotesi migliore: Borussia Dortmund, Chelsea - Eintracht Francoforte, Club Brugge - Slavia Praga, Bodo/Glimt - Pafos, Qarabag

17.20 - Il Napoli è già arrivato al Grimaldi Forum, nel Principato di Monaco. A rappresentare la società azzurra, come riportato da Sky Sport, ci sarà il vicepresidente Edoardo De Laurentiis.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti al live testuale del sorteggio della Champions League 2025-26. Di seguito la guida completa per avvicinarci all'evento: ogni squadra affronta otto partite — contro otto avversarie diverse - con quattro gare in casa e quattro in trasferta. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta dipende dalla classifica unica: le prime otto vanno direttamente agli ottavi, dalla 9ª alla 24ª posizione accedono a un turno di spareggio, mentre le ultime 12 vengono eliminate senza possibilità di “retrocessione” in Europa League come accadeva per le "vecchie terze" nei gironi a 4.

Il secondo anno della "nuova" Champions segna anche il ritorno del Napoli nella massima competizione europea. Dopo aver passato un’annata senza coppe internazionali, la vittoria dello Scudetto 2024-25 sotto la guida di Antonio Conte ha garantito il ritorno nell'élite europea. Il Napoli torna forte di una formazione rinvigorita, desiderosa di dimostrare sul palcoscenico europeo la propria qualità. Nella fase a campionato, sarà inserito nella terza fascia (pot 3), sulla base del coefficiente UEFA ma potrà pescare rivali della stessa fascia rispetto alle precedenti modalità.

Il sorteggio della fase a campionato si svolgerà giovedì 28 agosto 2025, alle ore 18:00 (diretta testuale su Tuttonapoli), nel prestigioso Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Le 36 squadre sono suddivise in quattro fasce (Pots) da nove club ciascuna, ordinate secondo il coefficiente UEFA. Ogni squadra affronterà in questa fase: 8 avversari diversi; 2 per ciascuna delle quattro fasce; 1 partita in casa e 1 in trasferta per fascia; senza mai affrontare più di due squadre dello stesso paese o (se presenti) nessuna della loro stessa nazione

FASE CAMPIONATO - La fase a campionato si svilupperà tra metà settembre e fine gennaio 2026, con il seguente calendario (da definire):

1ª giornata: 16-18 settembre 2025

2ª giornata: 30 settembre - 1 ottobre 2025

3ª giornata: 21-22 ottobre 2025

4ª giornata: 4-5 novembre 2025

5ª: 25-26 novembre 2025

6ª: 9-10 dicembre 2025

7ª: 20-21 gennaio 2026

8ª: 28 gennaio 2026 (18 partite in contemporanea)

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA - Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Champions League 2025/26?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

SORTEGGI - Quando si svolgono i sorteggi della Champions League 2025/26?

Fase campionato: 28 agosto 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

LE QUATTRO FASCE - Le 4 fasce delle squadre qualificate alla fase 'campionato' della Champions League 2025-26:

POT 1:

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Barcellona (Spagna)

POT 2:

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Atalanta (Italia)

Villarreal (Spagna)

Juventus (Italia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Club Brugge (Belgio)

POT 3:

Tottenham (Inghilterra)

PSV Eindhoven (Olanda)

Ajax (Olanda)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Marsiglia (Francia)

POT 4:

Copenaghen (Danimarca)

Monaco (Francia)

Galatasaray (Turchia)

Union SG (Belgio)

Qarabag (Azerbaigian)

Athletic Club (Spagna)

Newcastle (Inghilterra)

Pafos (Cipro)

Kairat Almaty (Kazakistan)