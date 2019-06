Cittadinanza onoraria a Carmando: già 2mila firme raccolte, murales e locandine in città

L’avvocato Emilio Coppola ha lanciato la proposta attraverso il portale Identitàinsorgenti circa 20 giorni fa. Da allora sono già ottimi i risultati: una locandina spuntata a Palazzo San Giacomo ed esposta in decine di negozi che stanno raccogliendo firme che, insieme alla raccolta firme online, hanno già totalizzato 2mila sottoscrizioni. Sono i numeri della petizione destinata al sindaco Luigi de Magistris per la cittadinanza onoraria allo storico massaggiatore del Napoli Salvatore Carmando. “1974-2009. A chi mostra appartenenza…meritata cittadinanza. Sostieni Carmando…firmando”, si legge nella locandina che ritrae lo storico massaggiatore mentre riceve il bacio in fronte da Maradona.

BANCHETTI E COMEMRCIANTI - Ad inizio luglio (2 e 4 luglio), riferisce ancora Identità Insorgenti, sono previsti alcuni banchetti. Come si legge sul portale identitario sono già diversi i commercianti che si sono resi disponibili per la raccolta firme: Riot club a via Merliani, la Fonoteca a via Morghen, l’Ottica new stile e il bar la fermata a Corso San Giovanni a Teduccio, Made a via Aniello Falcone, il Caffè Garden a via Manzoni di San Giorgio a Cremano, Offside casual boutique a Corso Umberto.