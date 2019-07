Criscitiello: "Il Napoli segue Berardi", De Zerbi: "Dobbiamo essere pronti a rimpiazzare i nostri gioielli"

“Sensi è andato all'Inter, Demiral alla Juventus e ora Lirola è nel mirino della Fiorentina e Berardi del Napoli. È vero?”. Così il conduttore di Sportitalia Michele Criscitiello all’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, ospite della puntata di “Sportitalia Mercato”. "Ci sono stati interessamenti più che richieste. Fa piacere, io dico sempre di essere legato ai miei giocatori ma è bello che vadano a migliorarsi, così come è successo per Boateng e Demiral, che potrà diventare una colonna delle Juve, e per Sensi. Dobbiamo rimpiazzarli con giocatori forti, che abbiano motivazioni simili", ha risposto De Zerbi che non ha fatto riferimento però direttamente al Napoli