Da Torino: "Juve-Napoli, sensazioni negative sul ricorso. Ma è già pronta la data per rigiocarla"

Dovrebbe arrivare già oggi la sentenza su Juve-Napoli, ma le sensazioni secondo Tuttosport non sono molto favorevoli all'accoglimento del ricorso. Comunque, in caso di ragione al Napoli, la partita verrà recuperata forse il 13 gennaio. Viceversa, De Laurentiis sarebbe pronto al ricorso al Coni per arrivare fino al Tar del Lazio. La Juve, comunque, accetterà qualsiasi sentenza e non si è neppure considerata parte in causa.