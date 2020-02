Gattuso alla squadra: "Pensiamo al Napoli, non ai contratti o a compagni che guadagnano di più"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ad una domanda sui senatori della squadra ha lanciato un messaggio alla squadra per guardare tutti in un'unica direzione.

Si parla spesso di ciclo finito, ma cosa significa? Vedendo alcuni come Mertens e Callejon, ma anche Allan, hai avuto risposte. "Anche durante la settimana ho risposte. Allan s'è messo a disposizione, soprattutto la vecchia guardia mi sta dando tanto, ma bisogna continuare. Oggi dobbiamo pensare solo in una direzione, io ci sono passato prima di loro in queste situazioni. Alcuni anni volevo andare via, non mi trovavo bene, arrivavano alcuni che guadagnavano più di me, alcuni anni aspettavo il contratto. So cosa significa ma bisogna mettere da parte queste robe. Il momento per parlare poi arriverà. Lo so, prendere giocatori più forti di questi costa milioni e milioni di euro, perciò dico la squadra è forte ma dobbiamo comportarci da squadra. I punti fatti non li invento io, se non fossero stati forti non li avrebbero fatti".