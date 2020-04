Gazzetta ed il paradosso sul ritiro: "Ora il Napoli ci va volentieri e vara il metodo Messi"

Le due facce del ritiro: ora il Napoli ci va volentieri, titola la Gazzetta dello Sport, raccontando del paradosso della ripresa che potrebbe portare ad un ritiro di tre settimane a Castel Volturno, dopo quello rifiutato del 5 novembre con l'ammutinamento. Da quel rifiuto al possibile mega ritiro per la ripartenza, il Napoli non ha trovato il modo di chiudere quella frattura sulle multe e non c'è una soluzione sul taglio agli stipendi. Intanto i giocatori hanno applicato il metodo Messi, aiutando i dipendenti ed i collaboratori che si sono ritrovati in cassa integrazione. Un gesto di vicinanza, senza cercare pubblicità, un segnale anche di unione della squadra a differenza dell'inizio della stagione.