Gazzetta - Il Napoli sta definendo Lozano: ADL convinto ad accontentare Ancelotti e la richiesta del PSV, cifre e dettagli

Hirving Lozano è il possibile colpo di mercato del Napoli per la prossima estate. Anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha aperto alla trattativa per l'attaccante del PSV, del quale s'è innamorato calcisticamente già da un po' di tempo, guardandolo da vicino allo scorso Mondiale. E chissà che il prossimo anno non possa accoglierlo in azzurro, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Intanto, Giuntoli sta definendo le trattative per Trippier e Hirving Lozano. Nell’incontro avuto il primo maggio con Raiola, per la questione Insigne, le parti hanno discusso pure sul futuro dell’attaccante messicano, in forza al Psv Eindhoven. Pare che Aurelio De Laurentiis si sia convinto a versare i 40 milioni di euro richiesti dal club olandese, per cedere Lozano, pur di accontentare il proprio allenatore. Il Napoli, comunque, ha il vantaggio di dover trattare con Raiola che è il procuratore del nazionale messicano e che potrebbe indirizzarlo da queste parti".