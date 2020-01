Gazzetta - Llorente può tornare al Tottenham: via libera Napoli al prestito, i dettagli

Dopo appena sei mesi potrebbe sospendersi l'avventura di Fernando Llorente al Napoli. L'attaccante spagnolo, con l'arrivo di Gattuso e il passaggio al 4-3-3, ma soprattutto in virtù del buon momento di Milik, sta trovando poco spazio e non è di certo una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro. E nel corso di questa finestra di mercato potrebbe andar via, quantomeno in prestito.

IPOTESI TOTTENHAM - A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che lancia l'indiscrezione: Llorente potrebbe tornare al Tottenham. Si tratterebbe di una operazione in prestito fino al 30 giugno, per la quale sarebbe già arrivato il benestare del club azzurro, oltre a quello degli Spurs, alla ricerca di un centravanti dopo l'infortunio di Kane. Adesso - si legge - le parti starebbero aspettando soltanto la risposta del calciatore.