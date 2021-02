Genoa, Ballardini a Dazn: "Poco brillanti, ma siamo squadra! Potevamo fare di più..."

Quarto successo nelle ultime cinque partite per il Genoa, vittorioso al Ferraris contro il Napoli. Davide Ballardini, tecnico dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Genoa sta facendo molto bene in mezzo al campo. "Parlo di questa partita: questa sera avremmo potuto essere più bravi nella gestione della palla, a tratti. È vero che giocavamo contro una grande squadra, ma noi sappiamo gestire meglio la palla. Stasera non siamo stati così brillanti, lo siamo stati a tratti. Contro una grande squadra".

Dove sarebbe il Genoa se lei ci fosse stato dall'inizio? "Questo non conta nulla. Il Genoa sta dimostrando di avere dei giocatori molto seri, di essere squadra. E quando le cose stanno così, e in rosa hai giocatori di qualità, questo è quello che vien fuori".

Pandev ha detto che ha portato serenità. Ha puntato su questo sin dall'inizio? "Per me la serenità la si conquista nel quotidiano. La conquisti con tanta voglia, tante motivazioni, tanto allenamento, tante idee. Solo così arrivi al momento clou sentendoti forte e ottenendo dei buoni risultati. E se non li ottieni la serenità non ce l'hai".

La partita si è decisa soprattutto a centrocampo. "In fase difensiva siamo molto attenti, siamo bravi a coprire il campo e siamo aggressivi. Come ho detto prima sappiamo essere più bravi con la palla, ma stasera giocavamo contro una grande squadra che ti viene a prendere. Siamo stati bravi in pressione, a tratti potevamo essere più bravi nella gestione della palla".

Si sta rivedendo uno Strootman ad alti livelli. "Sono d'accordo. Lui ha un vantaggio: è un ragazzo molto intelligente, serio, umile. Poi le qualità le conosciamo. Questo è un grande acquisto: prima di tutto hai preso un uomo speciale, di spessore".

Qual è stato l'aspetto più difficile in questo cambio di passo? "Per me la chiave sono i giocatori, le persone che hai dentro la squadra. Qui hai a che fare con ragazzi seri, che ci tengono molto. Quando ti confronti con ragazzi che hanno voglia di dare il meglio di loro stessi l'allenatore si esalta, perché insieme ai giocatori durante la settimana c'è tanto coinvolgimento, c'è l'esaltazione delle qualità individuali".

Ha trovato un gruppo che la segue, col quale ha grande feeling. E stasera la partita è stata quasi perfetta. "Abbiamo fatto per me una buona partita, contro una squadra che per la rosa che ha deve lottare su tutti i fronti. Il Genoa ha fatto una partita di grande attenzione e di grande sacrificio, ma nella continuità possiamo essere più bravi nella gestione della palla".

Proverà a spingere Pandev a rimandare il ritiro? "Lui deve fare bene ora, da qui alla fine del campionato deve fare quello che ogni giorno ci regala: ci regala la sua intelligenza, la sua simpatia, e poi la sua grande qualità e la sua grande umiltà. Da qui alla fine del campionato dovrà essere quello che è sempre stato: un esempio e un ottimo giocatore".