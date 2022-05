Giuntoli-Genoa, KKN smentisce: sta benissimo a Napoli e sta definendo secondo acquisto

Quest’oggi il Corriere dello Sport aveva accostato Cristiano Giuntoli al Genoa. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha smentito questa ipotesi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quest’oggi il Corriere dello Sport aveva accostato Cristiano Giuntoli al Genoa. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha smentito questa ipotesi. Il direttore sportivo azzurro sta benissimo a Napoli, non c’è alcuna trattativa con il club ligure. Giuntoli sta lavorando per la prossima stagione per rafforzare la squadra e sta definendo il secondo acquisto in vista della prossima stagione, ovvero Mathias Olivera.