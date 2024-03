Gol in apertura e nel recupero, l'Italia batte l'Ecuador 2-0: 75' per Raspa, 45' per Di Lorenzo

L'Italia chiude la tournèe negli Stati Uniti battendo 2-0 l'Ecuador in amichevole.

L'Italia chiude la tournèe negli Stati Uniti battendo 2-0 l'Ecuador in amichevole. Nel New Jersey, nella casa del New York Red Bulls, la Nazionale di Luciano Spalletti vince grazie al gol realizzato dopo due minuti e dieci secondi da Lorenzo Pellegrini, dieci dell'Italia che ha confermato il suo ottimo momento di fiducia realizzando il suo settimo gol in poco più di due mesi, e a quello allo scadere di Nicolò Barella.

L'Italia è partita molto meglio dell'Ecuador e dopo il gol di Pellegrini ha avuto altre due nitide occasioni da rete, entrambe non sfruttate: prima un colpo di testa di Dimarco spedito a lato, poi una conclusione di Zaniolo sparata su Burrai.

Decisamente diverso il secondo tempo quando l'Ecuador, squadra non troppo organizzata ma tecnicamente valida e fisicamente straripante, ha guadagnato campo e costruito diverse occasioni. La nazionale di Sanchez ha però difettato in precisione e a conti fatti solo una volta Vicario ha dovuto esibire i guantoni per evitare il peggio, con Barella che nel finale ha fissato il punteggio sul definitivo 0-2