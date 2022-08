CdM - Napoli proverà fino alla fine per Keylor Navas: pronto il piano B

Sulla trattativa per portare il portiere alla corte di Spalletti scrive così il Corriere del Mezzogiorno.





Sono gli ultimi due giorni di mercato; e mentre Fabian Ruiz è volato ieri a Parigi, la questione Keylor Navas non si è ancora sbloccata. Sulla trattativa per portare il portiere alla corte di Spalletti scrive così il Corriere del Mezzogiorno.

"Il Napoli ci proverà fino all’ultimo minuto disponibile. Non c’è accordo tra il portiere costaricense e il Psg sulla buonuscita, la distanza è ampia e Navas è stato convocato anche per la trasferta di Tolosa. Il tempo stringe, se non arriverà Keylor Navas il Napoli è pronto ad andare avanti sul rinnovo di Meret fino al 2027".