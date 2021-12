CdS - Che spavento per Ounas: rapina a mano armata in casa, rubati soldi e gioielli

Gran spavento per Adam Ounas alla vigilia del big match contro il Milan. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione online, l'attaccante algerino ha subito una rapina a mano armata nella sua dimora, in quel di Posillipo. I ladri avrebbero atteso il giocatore sotto casa dopo la rifinitura di Castel Volturno e avrebbero rubato soldi e gioielli. L'ex Bordeaux, comunque, è regolarmente presente nella lista dei convocati per Milano.