CdS - Insigne e Mertens corteggiati in America! Toronto su Lorenzo: le ultime

Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato col Napoli, è corteggiato dall'America. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa riferimento anche alle scelte future di Mertens, anche lui in scadenza di contratto nel 2022, a giugno, tra pochi mesi: "Oltreoceano lo corteggiano, piace soprattutto al Toronto, ma le frontiere saranno abbattute soltanto dopo aver chiuso definitivamente il porto di Napoli e gli aeroporti europei. Anche Mertens ha estimatori in Mls, e anche Dries come Lorenzo andrà in scadenza a giugno. A 35 anni da compiere il 6 maggio, e con un figlio in arrivo a marzo, magari per lui sarà più semplice la scelta di vita".