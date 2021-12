CdS - Manolas vuole tornare in Grecia e non è in condizione: Juan Jesus per sostituire Koulibaly

Con Kalidou Koulibaly ai box per un bel po', a Luciano Spalletti farebbe comodo avere un Kostas Manolas in condizione. Ma non è così e per di più, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'ex Roma vorrebbe tornare in patria, in Grecia, all'Olympiacos. Il difensore greco non è in condizione, almeno per il momento, e la sua convocazione per la sfida di domani sera contro l'Atalanta è ancora in bilico. A prescindere, comunque, accanto ad Amir Rrahmani in difesa dovrebbe esserci Juan Jesus. A scriverlo è il Corriere dello Sport, soffermandosi così su Manolas:

"Con la Lazio è andato in panchina e ormai sembrava pronto a ricominciare, ma poi alla vigilia della partenza per la trasferta con il Sassuolo, e dunque martedì, è stato colpito da una gastroenterite che, a quanto pare, ha lasciato qualche strascico. Di certo, dopo tanto tempo trascorso a guardare, non è in condizione, e come se non bastasse nell'ultimo periodo le voci di un suo possibile ritorno in Grecia sin da gennaio sono diventate insistenti. Sì: il vecchio flirt estivo con l'Olympiacos, sua ex squadra dal 2012 al 2014, è tornato in voga tanto da immaginare una chiusura anticipata della storia con il Napoli".