CdS - Mavropanos va in pole per la difesa: c'è un indizio da Stoccarda

Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse del club azzurro per il centrale greco.

Dopo un largo giro, che ha coinvolto mezza Europa, il Napoli ha fatto tappa a Stoccarda, è lì che si sta concentrando perché Konstantinos Mavropanos (25 anni) continua a intrigare. Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse del club azzurro per il centrale greco.

"C’è stato un attimo, proprio all’inizio del weekend, che pareva si fossero perse le sue tracce, la trattativa sembrava smaterializzata. Poi hanno ricominciato a tessere, i ventidue milioni di euro sono tornati ad essere una soglia, e le valutazioni sono rimaste nell’aria, a Castel di Sangro, il quartier generale di Aurelio De Laurentiis e del suo staff operativo nel quale Mauro Meluso si è inserito di slancio. Sembrerà un dettaglio, però non lo è: Mavropanos non ha giocato l’ultima amichevole con lo Stoccarda, può essere un indizio anche no. Ma in genere, in odor di trattativa, così si fa ovunque".