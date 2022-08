CdS - Navas si può chiudere settimana prossima: il motivo che rallenta la chiusura

Ovviamente, verrebbe da dire: di rinunciare ai 18 milioni di euro del suo ingaggio fino al 2024, a 35 anni compiuti, non se ne parla

Il Napoli resta tranquillo sull'affare Keylor Navas. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: " L'operazione-Fabian dal Napoli al Psg dovrebbe essere definita prima dell'operazione-Navas dal Psg al Napoli. Per la precisione: entro domenica la prima e la prossima settimana l'ingaggio di Keylor

Il club azzurro, però, ha pochi dubbi in merito, anzi è piuttosto sereno tanto da dettare anche una sorta di scaletta dei tempi, mentre qualche pensiero in più lo desta la soluzione della storia tra il Gato e i francesi: le riunioni relative alla famigerata buonuscita sono andate in scena anche ieri e la posizione di Navas è sempre la stessa.

Ovviamente, verrebbe da dire: di rinunciare ai 18 milioni di euro del suo ingaggio fino al 2024, a 35 anni compiuti, non se ne parla. Macché. E così il Napoli è costretto ad aspettare: bonus, formula e ingaggio sono strettamente legati a questo accordo".