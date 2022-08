Il punto da chiarire sull'affare Keylor Navas (e l'errore da non commettere)

Ci sono due elemento che però non possono ignorati: il Napoli vuole Navas e Navas vuole il Napoli.

C’è un punto da chiarire, prima di ogni ulteriore discorso, sulla questione Keylor Navas: non si può lasciarsi prendere dalla frenesia per un affare così complicato da imbastire. Non c’è fretta, non né il Napoli /che in questo momento sta trovando ottime risposte da Meret) né Keylor Navas tornatosi ad allenare da qualche giorno dopo qualche fastidio alla schiena.

Inutile dunque pensare che ci sia un termine ultimo, come era invece accaduto nell’affare Raspadori: è una questione che potrebbe trascinarsi fino agli ultimissimi giorni del mercato. Perchè in ballo ci sono tanti milioni, c’è una buonuscita da discutere e una quadra da trovare tra il portiere e il Paris Saint Germain.

Ci sono due elemento che però non possono ignorati: il Napoli vuole Navas e Navas vuole il Napoli. Su questo esistono pochi dubbi, così come sul fatto che ogni giorno possa essere quello buono. Ciò non vuol dire che si farà al 100%, ma che esistono tutti i presupposti per trovare un’intesa, che è nell’interesse di tutte le parti in causa. Non serve fretta, ma una grande capacità di approcciarsi con pazienza e mantenere alte pazienza e fiducia. Si può fare.