Corsera - Spalletti gira alla larga dalle pressioni: la strategia a fine gara

Il Napoli si toglie la maschera: con Osimhen sogna in grande. Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza la vittoria degli azzurri contro il Venezia: "Il Napoli ha compiuto la sua missione: quattro vittorie consecutive e la marcia di avvicinamento alla testa della classifica dice oggi parità con il Milan, a un punto dall’Inter capolista (che ha però una partita in meno).

La vittoria sul campo del Venezia (2-0) ha delineato così una cornice inaspettata per la sfida di sabato allo stadio Maradona proprio contro la prima della classe. "Non cambia niente", si affretta a chiarire Spalletti che gira alla larga dalle pressioni. Ma è sempre alla ricerca di nuove motivazioni. E allora: "Se siamo forti dobbiamo sapere vedercela con chiunque, l’Inter è al momento la squadra che ha le maggiori potenzialità per vincere lo scudetto".