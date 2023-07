Gazzetta - Gaetano per Samardzic: l'ultima idea che farebbe contenti tutti

C'è mezza Serie A - e non solo - su Lazar Samardzic. Il Napoli è un estimatore di vecchia data, ma la concorrenza non manca.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è mezza Serie A - e non solo - su Lazar Samardzic. Il Napoli è un estimatore di vecchia data, ma la concorrenza non manca. L'ultima idea, quella che potrebbe far felici tutti, è uno scambio con Gianluca Gaetano che all'Udinese troverebbe lo spazio di cui ha bisogno. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"In testa c’è il Napoli con il quale si potrebbe imbastire la trattativa (si parte da 25 milioni) per portare in Friuli il jolly offensivo Gianluca Gaetano, un 2000 che ha bisogno di un minutaggio importante. Ma si valuta con attenzione anche la situazione di Beto che non ha più la clausola di 35 milioni. Ora si tratta, a un prezzo diverso”.